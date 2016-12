Ziekenhuizen hebben handen vol aan kinderen met RS-virus, maar kunnen toestroom aan

DEN HAAG - Hoewel de intensivecareafdelingen overvol zijn, hebben de Nederlandse ziekenhuizen tot op heden alle kinderen met het RS-virus passende zorg kunnen bieden. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring. Maar ook in onze regio wordt nog steeds gekampt met een beddentekort.

Volgens een woordvoerder van het HagaZiekenhuis van Den Haag is het moeilijk om hun RS-patiëntjes ergens anders onder te brengen. Ook het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft, het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het LUMC in Leiden laten weten dat het nog altijd druk is met zieke kinderen.Het RS-virus komt elk jaar voor in ons land, maar dit jaar zorgt dat voor een grote toestroom van, met name jonge, patiënten. Landelijk is door de ziekenhuizen een 'ernstige epidemie' geconstateerd. Daardoor kampen de IC-afdelingen voor kinderen met capaciteitsproblemen.Na gezamenlijk overleg hebben de Nederlandse ziekenhuizen maatregelen getroffen, waardoor het volgens hen tot nu toe steeds is gelukt om de zieke kinderen een 'adequate behandeling' te bieden. Gevolg is onder meer dat niet-spoedeisende operaties waar mogelijk zijn uitgesteld.