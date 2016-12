Ruzie met trambestuurder: 'De linkerkant van zijn gezicht kwam tegen mijn hand'

DEN HAAG - Hij was geschrokken omdat de tram hard voor hem had moeten remmen, toen hij zijn auto probeerde in te parkeren. Hij werd boos toen de bestuurder daarna foto's van zijn auto en kenteken maakte. Maar de trambestuurder geslagen? Nee, dat had de verdachte zeker niet gedaan, verklaarde hij vrijdag bij de politierechter.

De rechter wilde tijdens de zitting wel eens weten hoe het nu kon dat die hand dan in het gezicht van de trambestuurder was gekomen. De verdachte had daar wel een verklaring voor: dat gebeurde toen de bestuurder wild opstond uit zijn stoel. 'Door de actie van de meneer is de linkerkant van zijn gezicht tegen mijn hand gekomen. Ik heb meneer nooit opzettelijk willen slaan.'Toch waren er twee getuigen die iets heel anders hadden gezien. Zij vertelden dat de verdachte gelijk had geslagen. Ook de trambestuurder verklaarde bij de politie dat de man meteen uithaalde toen hij de tram binnenstapte. Daarna zou hij hem naar buiten gegooid hebben en bleef de man maar schreeuwen en bonken op de deur.En dan waren er ook nog camerabeelden. De verdachte had het liefst gezien dat de rechter die zelf nog een keer had bekeken. Want de verklaring van een agent die de beelden had bekeken, die klopte niet, zei hij. De agent had verklaard dat de man een 'slaande beweging' maakte. Alleen was door het schot achter de bestuurder niet te zien of de klap ook raak was.Volgens de officier van justitie was dat wel degelijk het geval. Ze noemde gedrag van de man 'bijzonder kwalijk' en eiste een geldboete van 500 euro. En omdat hij al eerder werd veroordeeld ook nog twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar.De rechter kon zich daar wel in vinden. Ze benadrukte dat de gevangenisstraf en de proeftijd als een soort waarschuwing dienden. 'Als u zich twee jaar rustig houdt, is er niks aan de hand', zei ze nog tegen de verdachte. Die bleef volhouden dat hij niet geslagen heeft en mompelde bijna onhoorbaar: 'Het is toch ongelofelijk.'