Puzzelen voor gevorderden met kerstpuzzel AIVD

Gebouw van AIVD in Zoetermeer. Foto: ANP

ZOETERMEER - Een relaxte Kerst zit er dit weekend voor puzzelaars niet in. De kerstpuzzel van de AIVD is ook dit jaar een echte breinbreker. De inlichtingendienst, gevestigd in Zoetermeer, heeft de puzzel weer op de website gezet zodat iedereen kan meepuzzelen.





Het zijn hersenkrakers op hoog niveau. De puzzel wordt bedacht door medewerkers van het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV), dat onder andere helpt bij het versleutelen van staatsgeheimen. Nog nooit heeft iemand een score van 100% gehaald. 'De hoogste score die iemand individueel ooit heeft gehaald is 96 procent', aldus een woordvoerder.

'Om wie gaat het hier? T, OTO, OO ND JUT, NG , CBT, YOU T, T TT,' luidt één van de vragen uit de puzzel van dit jaar. Het was jarenlang een interne traditie bij de AIVD, bedoeld om systematisch en logisch denken onder collega's te stimuleren. Sinds 2011 staat 'de moeilijkste kerstpuzzel van het jaar' ook online . Vorig jaar deden 1600 mensen mee.

