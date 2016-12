Meldpunt vuurwerkoverlast weer geopend

REGIO - Het online meldpunt voor vuurwerkoverlast is zaterdag weer geopend. Op de website vuurwerkoverlast.nl kunnen mensen met hun klacht terecht.

Het meldpunt brengt in kaart hoe groot de overlast door vuurwerk is. Het is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties, waaronder die van Den Haag. 'Met de meldingen in de hand staan we sterker in de lobby tegen vuurwerkoverlast', zegt GroenLinks-raadslid Arno Bonte, een van de initiatiefnemers.Het meldpunt is voor het vijfde jaar open. Vorig jaar waren er over het hele land 89.000 meldingen.