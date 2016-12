Vechtpartij op Kurhausweg in Scheveningen

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Op de Kurhausweg in Scheveningen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een vechtpartij plaatsgevonden. Dat meldt de politie op Facebook.

De vechtpartij brak rond 2.00 uur uit ter hoogte van de McDonald's. Het slachtoffer is door meerdere personen geslagen. Ook is het slachtoffer beroofd.



Er zijn geen verdachten aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen.



Door: Redactie