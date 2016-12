Man uit Gouda betrokken bij dodelijk ongeval Oudewater

GOUDA - Een 23-jarige vrouw uit Hekendorp (Utrecht) is in het ziekenhuis overleden na een ongeval vrijdagavond in Oudewater. Een auto met in totaal drie inzittenden raakte op de Ruige Weide te water. De brandweer haalde de slachtoffers uit het voertuig.

Een negentienjarige vrouw moest worden gereanimeerd en ligt ernstig gewond in het ziekenhuis. Een 21-jarige man uit Gouda raakte onderkoeld.



De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. De politie weet nog niet zeker wie de auto bestuurde.