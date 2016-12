Dode man gevonden in water Naaldwijk

Foto: Regio15

NAALDWIJK - In een sloot aan de Lange Broekweg in Naaldwijk is vanochtend een dode man gevonden. Dat meldt de politie.

De politie denkt dat de man mogelijk een hartstilstand heeft gekregen en daaraan is overleden.





Door: Redactie Correctie melden