Stel uit Leiderdorp verzamelt toiletartikelen voor daklozen

Leiderdorp - Anja Ditewig en Robert Koelewijn uit Leiderdorp hebben een geheel eigen kerstgedachte. Aan de vooravond van Kerst rijden ze door Leiden en Leiderdorp om toiletartikelen in te zamelen voor daklozenopvang De Binnenvest in Leiden.

Op Facebook doen ze een oproep aan mensen om spullen klaar te zetten. ‘We zijn de spullen al aan het verzamelen’, zegt Anja. ‘We hebben al een paar tassen vol.’ Zaterdagavond gaan ze de shampoo, zeep, scheerspullen en handdoeken naar de daklozenopvang brengen.‘We doen graag iets voor andere mensen’, zegt Anja. ‘Vorig jaar hebben we iets voor de voedselbank gedaan en nu doen we weer wat anders. We geven niet aan de bekende goede doelen omdat we denken dat er dan teveel aan de strijkstok blijft hangen.’En dus kwam nu Stichting De Binnenvest nu in beeld. Anja: ‘Ik heb ze gebeld en toen bleek dat ze eigenlijk elk jaar rond deze tijd veel behoefte hebben aan toiletartikelen.’Robert en Anja krijgen veel positieve reacties op hun actie. ‘Het blijkt ook dat veel mensen gewoon niet weten dat er ook zoiets als een daklozenopvang bestaat’, zegt Anja. ‘Dus dit geeft dan ook weer een beetje bekendheid.’