Koning plaatst kerstgroet met familiefoto op Facebook

Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

DEN HAAG - 'Een gezegende Kerst en een gezond en voorspoedig 2017.' Dat wensen koning Willem-Alexander en koningin Máxima ons in een post op de Facebook van het Koninklijk Huis. Daarbij plaatsten ze ook een nieuwe foto van het koninklijk paar en de drie prinsessen.

De kerst- en nieuwjaarsgroet staat er niet alleen in het Nederlands. De koninklijke familie wenst ook in het Engels, Spaans, Fries en Papiaments.



De Facebookpost is ondertekend door 'WA en Máxima'.



