Broeder Frans verzamelt kerststallen: 'Ze passen niet meer in de kasten'

DEN HAAG - In het Stadsklooster in de binnenstad van Den Haag struikel je over de kerststallen. Broeder Frans Wils verzamelt ze al jaren. Rond de kerstdagen stalt hij ze uit voor het publiek.

In het klooster aan het Westeinde staan honderden kerststallen. Op de trap, in de slaapkamers, in de hal en in de ontvangstruimte. Groot, klein, van hout, papier en steen. 'Ik probeer ze na de feestdagen op te ruimen, maar daar is geen beginnen meer aan', lacht broeder Frans Wils, 'ze passen niet meer in de kasten.'Broeder Frans hoeft zelf niet meer op zoek naar stallen. 'Bijna wekelijks komen er mensen aan de deur met een kerststal. Van een erfenis of een oude moeder.' Het is de negentiende keer dat de stallen zijn te bewonderen. 'We verwachten de komende dagen zo'n 2.000 mensen.'Het doel van de tentoonstelling is om mensen het kerstverhaal te vertellen: 'Het gaat niet alleen over 2.000 jaar geleden, maar ook over de wereld waarin we nu leven. Het gaat over vrede, verbinding met elkaar en verbinding met jezelf.'De tenstoonstelling is vanaf dinsdag 27 december te bezichtigen. Daarna elke dinsdag, woensdag en donderdag in de kerstvakantie, van 13:00 tot 16:00 uur.