Tank op tijd: politie helpt gestrande bestuurder bij Wateringen

DEN HAAG - Het zal je gebeuren: ben je net op weg naar je eerste kerstdiner en dan komt je auto stil te vallen. Misschien door de kerstdrukte vergeten te tanken?

Het is niet duidelijk of waarom deze bestuurder met een lege tank kwam te staan, maar hij of zij is in ieder geval weer op weg geholpen door behulpzame agenten. Ze duwden de auto naar het dichtstbijzijnde benzinestation.De politie is dan echt je beste vriend, want het bespaarde de eigenaar een hoop centjes voor een sleepbedrijf op de laatste dag voor kerst.