De sportredactie blikt terug op 2016: Herman Nanninga trapt af met VVSB en wonderschone goal

DEN HAAG - Het EK voetbal, de Tour de France, de Olympische Spelen. Noem het maar op. 2016 was een heel mooi sportjaar. In deze laatste dagen van het jaar blikt de sportredactie van Omroep West terug op een aantal mooie en ontroerende momenten. Herman Nanninga trapt af.

Paspoort:

Herman NanningaScheveningen49redacteur/verslaggevervoetbal100 meter in 12,5 sec (dankzij de meer dan toegestane rugwind…)Er komt weer geen ElfstedentochtVVSB was natuurlijk dé verrassing van het afgelopen jaar. Winnen van FC Den Bosch en daarmee de halve finale van de KNVB-Beker halen. Het leek wel alsof heel Noordwijkerhout in de Galgenwaard in Utrecht zat. Voor onze speciale radio-uitzending deed ik verslag vanuit de VVSB-vakken. Ik kreeg letterlijk kippenvel toen de spelers het veld op kwamen. Wat een sfeer, wat een fakkels en wat een geweldige VVSB-aanhang. Het kippenvel kwam weer terug toen na de 3-0 verloren wedstrijd de spelers van VVSB een ereronde maakten. Ze hadden gestreden en verloren maar kregen van het hele stadion een staande ovatie.Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen op de Olympische Spelen. De mooiste wedstrijd van het toernooi vond ik de kwartfinales tegen Nummerdor/Varenhorst. Bloedstollend bovendien de laatste wedstrijd in de carrière van Reinder Nummerdor. Helaas haalden Brouwer en Meeuwsen net niet de finale. Maar gelukkig toch nog een mooie bronzen plak.Een doelpunt waar je als voetballer van droomt en (als je geluk hebt) maar één keer in je leven maakt. Rik Vermeulen deed het in de wedstrijd tegen Huizen. De voorzet van Martin van Eeuwijk, Vermeulen die richting eerste paal liep en de bal achteloos met zijn hak de goal in schoot. Zonder twijfel het mooiste doelpunt van 2016.