Zangeres Barbara Straathof (41) overleden

ZOETERWOUDE - De Zoeterwoudse zangeres Barbara Straathof is overleden. In april kreeg ze te horen dat ze baarmoederhalskanker had. Haar management heeft het nieuws zaterdag bekendgemaakt.

In 2012 kreeg Barbara landelijke bekendheid toen ze meedeed met ‘The Voice of Holland’.Straathof zong in The Voice het nummer ‘Make you feel my love’ van Adele. Dat deed ze zo goed dat de vier juryleden allemaal hun stoel draaiden. Ze won de talentenjacht niet, maar het was wel de start van haar zangcarriere.Barbara Straathof overleed in het bijzijn van haar partner Chantal. Met haar woonde ze de afgelopen jaren in Noordwijk.