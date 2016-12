Auto ramt gevel huis Rijpwetering

Foto: AS Media

Rijpwetering - De bewoners van een woning aan de Buitenweg in Rijpwetering zullen flink geschrokken zijn nadat een auto de gevel van hun huis ramde.

De gevel raakte hierbij flink beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse om te controleren of er sprake is van instortingsgevaar.



Bij het ongeval raakte niemand gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onbekend.