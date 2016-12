Man (50) vermist in Gouda

GOUDA - De politie zocht zaterdag met meerdere eenheden naar een vermiste man (50) in Gouda. De man werd voor het laatst gezien aan het Albert Plesmanplein in de stad. De zoekactie leverde niets op.

Volgens het signalement is hij blank, 1,85 meter lang en heeft kort donkerblond haar. Ook zou de man een blauwe jas, een spijkerbroek en donkere schoenen dragen. Ruim vijftienhonderd mensen kregen via Burgernet een melding van de vermissing. Of in de komende dagen opnieuw zoekacties zullen plaatsvinden is nog niet bekend.