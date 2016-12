Politie waarschuwt voor inbrekers tijdens de kerstdagen

Archieffoto | Foto: ANP

REGIO - De politie in de regio waarschuwt voor zogenaamde 'kerstinbrekers' tijdens de feestdagen. Veel mensen gaan op bezoek bij familie of vrienden waardoor inbrekers vaker een kans zien om een woning binnen te sluipen. De politie Gouda heeft daarom vanaf zaterdag extra mensen in dienst om deze inbrekers op te sporen.











Met de hashtag #tegeninbraken probeert de politie mensen via social media te informeren over de toename van het aantal dieven tijdens de kerstdagen. Advies van de politie? 'Sluit uw woning goed af en laat een lichtje aan'.