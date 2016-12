Dronken bestuurder in 's-Gravenzande rijdt bijna de sloot in en krijgt dagvaarding

Foto: @PolWestland (Twitter)

'S-GRAVENZANDE - Driving home for Christmas? Een automobilist die zaterdagavond bijna de sloot in reed in 's-Gravenzande bleek zo'n 2,5 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Dat staat gelijk aan ongeveer tien glazen alcohol.





'Buitenlandse bestuurder blaast 1095 ug/l nadat zijn auto half in de sloot hing', meldt de politie Westland via Twitter. Na de uitslaande blaastest heeft de politie de bestuurder een dagvaarding gegeven. De man zal dus voor de rechter moeten verschijnen.