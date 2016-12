Man beledigt agent en wordt aangehouden met 16 illegale knallers

DELFT - Een man die zaterdagavond in Delft een agent beledigde na een melding over vuurwerkoverlast had beter niets kunnen zeggen. Na een doorzoeking vond de politie zestien illegale Cobra's bij de man.



[https://twitter.com/PolDelft/status/812741562413223936]



Geen slimme zet van de man om de agent in kwestie te beledigen. De man werd aangehouden en de Cobra's in beslag genomen.[https://twitter.com/PolDelft/status/812741562413223936]