Dronken vrouw rijdt met kinderen tegen paal in Leiderdorp

Foto: AS Media

LEIDERDORP - In de nacht van zaterdag op zondag is een vrouw met haar auto met drie kinderen op de achterbank tegen een paal gebotst in Leiderdorp. De vrouw was onder invloed van alcohol.

Het ongeluk gebeurde op de Schildwacht. De kinderen werden ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel maar hadden geen letsel opgelopen. Ook de beschonken moeder werd gecontroleerd. Hierbij zouden de gemoederen hoog zijn opgelopen.



De bestuurster is uiteindelijk door de politie meegenomen naar het bureau. Voor de drie kinderen werd onderdak verzorgd. Ook kregen ze van de politie een traumabeertje.