Vogelgriep bij pluimveebedrijf Zoeterwoude

ZOETERWOUDE - Bij een pluimveebedrijf in Zoeterwoude is zondag vogelgriep vastgesteld. Het gaat om het type H5. De 28.500 kippen van het bedrijf worden afgemaakt, meldde het ministerie van Economische Zaken. De 30.000 kippen van een pluimveebedrijf op een kilometer afstand van het eerste bedrijf worden eveneens preventief geruimd. Dat gebeurt maandag.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het de tweede keer dat dit bedrijf is getroffen. De eerste keer was twee jaar geleden.Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude. Dat verbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.Een pluimveebedrijf op zo'n drie kilometer afstand van het besmette bedrijf werd zondag ook nog onderzocht op vogelgriep, maar bleek schoon.Sinds de uitbraak van de vogelgriep zijn in Nederland negen bedrijven met eenden en kippen besmet en geruimd.