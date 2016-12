Wederom een zachte en herfstachtige Eerste Kerstdag

Foto: Theo Westra (via weerfoto@omroepwest.nl)

DEN HAAG - Het wordt zondag waarschijnlijk de op één na warmste Eerste Kerstdag ooit gemeten. MeteoGroup verwacht dat het kwik zal stijgen tot ongeveer twaalf graden. Vorig jaar werd op Eerste Kerstdag ruim veertien graden gemeten.

Volgens MeteoGroup zijn deze twee noteringen bij elkaar op afstand het zachtste duo dat is gemeten sinds het begin van de vorige eeuw.



Zondagmiddag blijft het nagenoeg droog. In de avond en de nacht verandert er weinig. De temperatuur zal niet verder dalen dan tien graden.



Tweede Kerstdag



Op Tweede Kerstdag worden er flink veel zon verwacht. Hierdoor is het iets kouder, zo rond de acht à negen graden.