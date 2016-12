'Vader der veteranen' Ted Meines overleden in Leidschendam

Foto: ANP

LEIDSCHENDAM - De bekende veteraan Ted Meines is zaterdag op 95-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Leidschendam. Meines was medeoprichter en erevoorzitter van de Stichting Veteranen Platform.

Meines werd op 22-jarige leeftijd tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. Hij hielp Joodse kinderen aan onderduikadressen en valse papieren. Ook verspreidde hij verzetskranten zoals Trouw.



Hij richtte het Veteranen Legioen Nederland op en stond aan de basis van de Stichting Veteranen Platform, de koepelorganisatie van 55 verenigingen. Een jaar later werd hij de eerste voorzitter van het platform dat een groot deel van de veteranen in Nederland vertegenwoordigt. Als voorzitter wist hij toenmalig minister Relus ter Beek (Defensie) ervan te overtuigen dat er een actief veteranenbeleid moest komen.



Luitenant-generaal

In september 2014 werd Meines bevorderd tot luitenant-generaal voor zijn grote verdiensten voor de krijgsmacht in het algemeen en de veteranen in Nederland in het bijzonder.



Op dinsdag 3 januari wordt er afscheid genomen van Ted Meines. Zijn lichaam wordt dan opgebaard bij de legerplaats van Oldebroek.