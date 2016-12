Zingende stripper loopt bij de voedselbank

DEN HAAG - De grillige levensloop van zanger Maurice van der Toorn (49) laat zich lezen als een script voor een film. Maurice was de eerste zingende Nederlandse Chippendale, zeg maar mannelijke stripper, hij speelde in een boyband waar George Michael nog een liedje voor heeft geschreven. Werd de eerste begrafeniszanger. 'Maar dat vond ik toch veel te heftig.’ Maurice hield zich ook met spirituele zaken bezig en werd lid van de Bagwan beweging.

Het grote geld lonkte en hij begon wiet te kweken. Vergat de kraan van zijn installatie uit te zetten waardoor de buren met enorme waterschade kwamen te zitten. 'Sorry buren, daar heb ik nu nog steeds spijt van,' aldus Maurice tegen Omroep West.



'Ik kreeg enorme boetes en van een glansrijke carrière was geen sprake meer. Ik zat diep in de schulden, die ben ik nu nog steeds aan het afbetalen. Ik raakte echt aan lager wal. Wel ben ik altijd nog blijven sporten, maar ik leef nu van het absolute minimum en loop bij de voedselbank.

Daar schaam ik me niet voor. Het heeft me meer inzicht in het leven gegeven, sterker nog: ik heb daardoor leren koken,’ zegt hij met een glimlach.





Comeback



'Het klinkt misschien gek, maar ik zit er eigenlijk niet op te wachten om een comeback te maken. Ik heb met het weinige geld wat ik heb een mooi leven. Ik probeer oprecht te zijn en heb door mijn armoede ook veel mooie mensen leren kennen. De showbizz is een keiharde wereld, die niet meer bij mijn leven past. Wel vind ik het heerlijk om nog steeds te zingen en dat blijf ik dan ook doen.'



