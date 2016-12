Extra cameratoezicht met Oud en Nieuw in Delft

Foto: ANP

DELFT - De gemeente Delft heeft camera's in de stad laten plaatsen. Dat meldt het AD. De plaatsing is onderdeel van de maatregelen rond Oud en Nieuw.

De camera's zijn in de Lijsterbeslaan en de Griegstraat opgehangen. Deze plek is uitgekozen omdat hier vorig jaar illegale vreugdevuren werden opgebouwd.



Het is de bedoeling dat de camera's na de jaarwisseling weer verwijderd worden.