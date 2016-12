Motorrijder gewond na ongeval in Noordwijk

Foto: AS Media

NOORDWIJK - Een motorrijder is zondagmiddag met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in Noordwijk in botsing was gekomen met een auto. Dat meldt AS Media.

Op de Provincialeweg is de motorrijder vermoedelijk tegen de linkerbumper van een auto aangereden bij een inhaalactie. De motorrijder gleed daarna een aantal meters door met motor en al.



De motorrijder is bij het ongeluk gewond geraakt en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De auto van de automobilist raakte licht beschadigd.