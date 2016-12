Identiteit verdronken man in De Lier bekend

Foto: Regio15

NAALDWIJK - De man die zaterdag is verdronken in een sloot bij de Lange Broekweg in Naaldwijk is de 38-jarige Lierenaar Eduard Wittenaar. Dat meldt mediapartner WOS.

Er heerst grote verslagenheid in het dorp, onder meer bij voetbalclub Lyra. 'Eduard is ruim 31 jaar lid van onze vereniging geweest en heeft ons jarenlang als selectiespeler vertegenwoordigd', staat op de website van de club te lezen.



Wittenaar is zaterdagochtend plotseling onwel geworden, toen hij zijn hond uitliet op een grasveldje langs de Lange Broekweg. Zijn rondzwervende hond met riem trok rond 11.00 uur de aandacht van een voorbijgangster. Nadat de man in het water was ontdekt is er nog geprobeerd hem te reanimeren.