Brand in Nootdorp: woningen ontruimd

Foto: archief

NOOTDORP - In Nootdorp is zondagavond brand ontstaan in een appartementencomplex. Een aantal woningen zijn ontruimd. Enkele bewoners zijn in de ambulance nagekeken.

De brand is inmiddels geblust, maar er was flinke rookontwikkeling in het pand. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. De bewoners van de ontruimde appartementen in het complex worden komende nacht elders ondergebracht.



Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.