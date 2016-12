West Wekker: Vogelgriep, een mysterieus kistje en een zingende stripper bij de voedselbank

DEN HAAG - Goedemorgen! Wellicht heb je het dit weekend druk gehad en uitgebreid Kerst gevierd, en zijn vandaag de (schoon)ouders aan de beurt. Wij hebben ondertussen het belangrijkste nieuws van afgelopen weekend voor je. In Nootdorp moesten de bewoners van een appartementencomplex zondagavond de straat op nadat er brand uitbrak en in Zoeterwoude brak vogelgriep uit bij een pluimveebedrijf. En we spraken met een zingende stripper, die tegenwoordig bij de Voedselbank loopt.

Bij een pluimveebedrijf in Zoeterwoude is zondag vogelgriep vastgesteld. Het gaat om het type H5. De 28.500 kippen van het bedrijf worden afgemaakt, meldde het ministerie van Economische Zaken. De 30.000 kippen van een pluimveebedrijf op een kilometer afstand van het eerste bedrijf worden eveneens preventief geruimd. Dat gebeurt maandag.In Nootdorp heeft zondagavond brand gewoed in een appartementencomplex aan het Woensdrechthof. Een aantal woningen werd ontruimd. Een bewoner is ter controle naar het ziekenhuis vervoerd, anderen zijn door ambulancepersoneel nagekeken.De politie Gouda doet op hun twitterpagina een oproep om de eigenaar van een sieradenkistje op te sporen. Het kistje werd zondagavond gevonden langs de A12. De eigenaar van het kistje kan zich melden bij de politie Gouda.De grillige levensloop van zanger Maurice van der Toorn (49) laat zich lezen als een script voor een film. Maurice was de eerste zingende Nederlandse Chippendale, zeg maar mannelijke stripper, hij speelde in een boyband waar George Michael nog een liedje voor heeft geschreven. Werd de eerste begrafeniszanger. 'Maar dat vond ik toch veel te heftig.’ Maurice hield zich ook met spirituele zaken bezig en werd lid van de Bagwan beweging.De man die zaterdag is verdronken in een sloot bij de Lange Broekweg in Naaldwijk is de 38-jarige Lierenaar Eduard Wittenaar.