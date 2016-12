De Heemstraat vol met rook door autobrand

Foto: Regio15

DEN HAAG - De De Heemstraat in de Haagse Schilderswijk was in de nacht van zondag op maandag even dicht omdat de straat vol rook stond. De oorzaak was een zwarte BMW die in brand was gevlogen.

De brandweer was er snel bij, maar de auto liep flinke schade op. Nadat alle rook was verdwenen, werd ook de weg weer vrijgegegeven. Hoe de brand was ontstaan is niet duidelijk.