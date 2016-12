Veel vuurwerkklachten uit regio Den Haag

DEN HAAG - Officieel mag het nog niet, maar er wordt al heel wat vuurwerk in de lucht geschoten. Ook in de regio Den Haag. En niet iedereen is daar blij mee. Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast kwamen in twee dagen tijd 272 klachten binnen uit Den Haag en omstreken.

Daarmee staat de regio voorlopig op de derde plaats. In de regio Rotterdam is de meeste overlast, daar kwamen 312 meldingen vandaan en uit Enschede en omstreken 292 klachten.Het Meldpunt Vuurwerkoverlast ging zaterdag voor het vijfde jaar open . In twee dagen zijn landelijk meer dan 7.000 klachten geregistreerd.De meeste meldingen gaan over overlast door vuurwerkbommen, gevolgd door klachten over 'irritant supermarktvuurwerk', aldus het loket. Vooral het aantal klachten over supermarktvuurwerk, dat heel het jaar te koop is, is beduidend hoger dan voorgaande jaren, stelt GroenLinks-raadslid Arno Bonte, een van de initiatiefnemers.Het meldpunt is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties, waaronder die van Rotterdam, Den Haag en Groningen. Die willen in kaart brengen hoe groot de overlast door vuurwerk is. Vorig jaar kwamen zo'n 89.000 vuurwerkklachten binnen.