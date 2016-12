Verkeersongeval Oudewater eist tweede leven; Gouwenaar enige overlevende

Foto: Woerden.tv

GOUDA - Een verkeersongeval in Oudewater vrijdagavond heeft een tweede leven geëist. Een 19-jarige vrouw uit het Utrechtse Hekendorp is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden, maakte de politie maandag bekend.





Een 23-jarige plaatsgenote overleed vrijdag al. De enige overlevende is een 21-jarige man uit Gouda. Hij had alleen onderkoelingsverschijnselen.De auto waarin het drietal zat, raakte op de Ruige Weide in Oudewater van de weg en belandde in het water . Volgens de politie is nog niet met zekerheid te zeggen wie er tijdens het ongeval achter het stuur zat.