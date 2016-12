De sportredactie blikt terug op 2016: Olympische Spelen hoogtepunt voor Michel la Faille

DEN HAAG - Het EK voetbal, de Tour de France, de Olympische Spelen. Noem het maar op. 2016 was een heel mooi sportjaar. In deze laatste dagen van het jaar blikt de sportredactie van Omroep West terug op een aantal mooie en ontroerende momenten. Voor Michel la Faille waren de Olympische Spelen in Rio één van de hoogtepunten.

Paspoort:

Michel la FailleAlphen aan den Rijn27presentator en regisseur Radio West Sportvoetbalderde plek afgelopen seizoen in de reserve-8ste klasse met Alphense Boys 10Michael van Gerwen wordt wereldkampioen darts, Sven Kramer schaatst Jorrit Bergsma aan flarden op alle EK's en WK's, Maureen Koster wint goud op het EK indoor op de 3000 meter, Henk Grol wordt voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen judo, Dafne Schippers pakt de dubbel (100 en 200 meter) op het WK atletiek en Max Verstappen wint drie grandprix's en wordt tweede in het algemeen klassement.In algemene zin de Spelen in Rio de Janeiro. Ik was er zelf bij in Brazilië. Ik heb onder andere de pas 17-jarige Leiderdorper Jorrit Croon zien scoren in de troostfinale tussen Nederland en Duitsland (hockey), het drama van Naomi van As (Den Haag) en co aanschouwd tijdens de vrouwenhockeyfinale, Nederlanders zien vliegen over de BMX-baan, sfeer geproefd op de Copacabana in het beachvolleybalstadion, Sanne Wevers goud zien veroveren en met gezonde spanning Dafne Schippers haar olympische finales zien lopen.Het hoogtepunt was het handbal. Vooral de overwinning van Nederland op gastland Brazilië in de kwartfinale was fenomenaal. De sfeer in het stadion tussen al die Brazilianen was uniek, zeker omdat Oranje won. Natuurlijk met de likeable Tess Wester, maar ook met regiogenotes Yvette Broch (Monster), Sanne van Olphen (Den Haag) en Danick Snelder (Pijnacker).Ik kom zelf uit Alphen aan den Rijn en we hadden in Alphen de hoop dat een grote Alphense groep naar Rio mocht. En dat viel uiteindelijk toch tegen. Maureen Koster en Femke Pluim plaatsten zich, maar presteerden beiden ondermaats. Ik was zelf getuige van het catastrofale falen van de Nederlandse waterpolodames tijdens de beslissende wedstrijd op het Olympisch Kwalificatie Toernooi waardoor Isabella van Toorn met haar teamgenoten tot ieders verrassing niet naar Rio mocht. Nina Keijzer (zeilen) hoefde alleen nog 'maar' vormbehoud te tonen met Claire Blom, maar dat lukte - ondanks een handvol pogingen - niet. Door langdurig en chronische blessures moesten Noël van Klaveren (turnen) en Pelle Rietveld (atletiek) hun olympische traject afbreken. Daarmee kwam dit jaar een einde aan de carrière van twee topsporters; helaas voor beiden zonder de kers op de taart waar ze jaren voor hebben getraind: deelname aan de Olympische Spelen.Niet verwacht, maar toch bijna gelukt: Hans Nieuwenburg die met de waterpolomannen op strafworpen Rio miste. Daar staat overigens nog wel tegenover dat Diede de Groot (rolstoeltennis) en Pim Scherpenzeel (zitvolleybal) wel naar de Paralympische Spelen mochten. De Groot won zilver in het dubbelspel en werd vierde in het enkelspel, Scherpenzeel mocht met Nederland als vervanger van Rusland naar Rio.Een fantastisch programma op de laatste speeldag van het amateurvoetbal dit seizoen: Katwijk kon kampioen worden van de Topklasse, Rijnsburgse Boys ging in een rechtstreeks gevecht met GVVV uitmaken wie naar de Tweede Divisie zou promoveren en Quick Boys en Noordwijk streden samen om de titel in de Hoofdklasse A. We maakten met z'n allen een mooie radio-uitzending waarin alle ontknopingen te beluisteren waren. Op televisie waren 's avonds de samenvattingen te zien. Quick Boys slaagde in zijn missie, Katwijk, Rijnsburgse Boys en Noordwijk niet.