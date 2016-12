Vogelgriep Stolwijk blijkt zeer besmettelijke H5N8-variant

STOLWIJK - De vogelgriep die donderdag bij de Stolwijkse dierenhandelaar Hoogendoorn is ontdekt, is de zeer besmettelijke H5N8-variant. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maandag bevestigd. Deze variant van het virus is ook besmettelijk voor mensen. Die gaan er doorgaans niet dood aan maar krijgen griepklachten.

De 6.600 dieren van de handelaar zijn donderdag al geruimd . Het bedrijf is daarna volledig ontsmet. Een nabijgelegen pluimveebedrijf is ook onderzocht , maar dat bleek schoon.In een zone van 10 kilometer rond de dierenhandelaar geldt dertig dagen lang een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.Zondag werd in Zoeterwoude bij een pluimveebedrijf aan de Burmadeweg ook vogelgriep vastgesteld. De komende dagen wordt bekend om welke variant het daar gaat. De 28.500 eenden zijn meteen geruimd. De dode dieren worden maandag afgevoerd.Een kuikenfokker met 30.000 dieren 1 kilometer verderop in Hazerswoude-Dorp wordt maandag preventief geruimd. Of hier daadwerkelijk sprake is van vogelgriep is, moet nog blijken. Bij een derde bedrijf in Hazerswoude, dat tussen de 1 en 3 kilometer van het besmette bedrijf ligt, zijn monsters genomen. Daar wordt pas geruimd als er sprake is van besmetting.Ook rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude geldt een vervoersverbod. Op andere plaatsen in het land zijn de afgelopen weken ook uitbraken van vogelgriep geconstateerd.