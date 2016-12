Man neergestoken in huis in Waddinxveen

Foto: John van der Tol

WADDINXVEEN - In een huis aan de Zuidplaslaan in Waddinxveen is maandagmiddag een man neergestoken. Hij was volgens de politie nog wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd.





Over de aanleiding voor de steekpartij is nog niets bekend.



De dader is gevlucht. Het zou om een man in een blauwe Adidasjas gaan. De politie roept mensen via Burgernet op uit te kijken naar deze man.