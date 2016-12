Persoon bekneld geraakt onder trein in Gouda: Station afgesloten

GOUDA - Op het station van Gouda is maandagavond een persoon bekneld geraakt onder een trein. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn opgeroepen. Het station is afgesloten voor publiek.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De persoon, die onder de trein terecht kwam, is nog wel aanspreekbaar.Door het ongeval rijden er geen treinen tussen Utrecht en Gouda. De extra reistijd bedraagt ruim een uur.Brandweer Hollands Midden roept via hun twitterpagina op de hulpdiensten de ruimte te geven.UPDATE: De gewonde persoon is bevrijd van onder de trein en vervoerd naar het ziekenhuis.