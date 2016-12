'Deze is ook weer voor jou', overleden vlogger herdacht tijdens vreugdevuur

DEN HAAG - In Duindorp is maandagavond begonnen met de opbouw van de vreugdevuren. Op 31 december wordt het vuur ontstoken door de moeder van de eerder dit jaar overleden vlogger Sander Gelauf.

'Een jaar geleden nog actief in ons midden en op de stapel... Nu een jaar later kan je er fysiek niet meer bij zijn, maar wij weten dat je er bij bent en dus is deze ook weer voor jou!' aldus de facebookpagina Duindorp Vreugdevuur.Op 31 december na het stapelen, om 16:00 uur, wordt er stilgestaan bij het overlijden van Sander. Dan ontsteekt zijn moeder het vuur. De bouw gaat ondertussen gestaag verder: het doel is nog altijd om een hoger vuur dan het team van Scheveningen te ontsteken.