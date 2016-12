West Wekker: Opbouw vreugdevuren in Duindorp, vogelgriep Stolwijk blijkt H5N8

DEN HAAG - Goedemorgen! Kerstmis is weer voorbij en dus maken we ons op voor oudjaarsavond. Dit betekent voor de bewoners van Duindorp en Scheveningen steevast een enorm vreugdevuur. In Duindorp zijn ze alvast begonnen met bouwen. In Stolwijk werd dit weekend vastgesteld dat de vogelgriep die daar ontdekt werd de besmettelijke H5N8-variant betrof. Intussen was station Gouda enige tijd afgesloten voor reizigers nadat iemand bekneld kwam te zitten onder een trein.

In Duindorp is gisteravond begonnen met de opbouw voor het vreugdevuur. Zaterdag wordt het vuur ontstoken door de moeder van de eerder dit jaar overleden vlogger Sander Gelauf.De vogelgriep die donderdag bij de Stolwijkse dierenhandelaar Hoogendoorn is ontdekt, is de zeer besmettelijke H5N8-variant. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gisteren bevestigd. Deze variant van het virus is ook besmettelijk voor mensen. Die gaan er doorgaans niet dood aan, maar krijgen griepklachten.Op het station van Gouda is gisteravond iemand bekneld geraakt onder een trein. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen. Het station was enige tijd afgesloten voor publiek. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.Nabestaanden van de omgekomen schipper Niels van der Ploeg (23) uit Noordwijk vragen heropening van het onderzoek naar zijn dood en die van Kasper van Zaane uit Zaandam (24). Zij verongelukten 19 september vorig jaar na een avondje stappen in St. Tropez. Het door de Franse justitie afgesloten onderzoek laat tal van vragen open over de toedracht van het ongeluk, stelt advocaat Sébas Diekstra op basis van het dossier.Tweede Kerstdag verliep voor een aantal feestgangers in Den Haag anders dan gedacht. Club Millers aan het Plein moest vannacht worden ontruimd vanwege een brand. De bezoekers werden tijdelijk opgevangen in een van de andere horecagelegenheden in de buurt. Niemand raakte gewond.