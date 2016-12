Club Millers in Den Haag ontruimd vanwege brand in plafond

De bezoekers moesten vanwege de brand buiten wachten. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Tweede Kerstdag verliep voor een aantal feestgangers in Den Haag anders dan gedacht. Club Millers aan het Plein moest in de nacht van maandag op dinsdag worden ontruimd vanwege een brand. De bezoekers werden tijdelijk opgevangen in een van de andere horecagelegenheden in de buurt. Niemand raakte gewond.

Bezoekers zouden even na twee uur 's nachts rook uit het plafond hebben zien komen. Volgens de brandweer was daar een klein brandje ontstaan. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend.



Het personeel probeerde samen met de politie alle mensen zo snel mogelijk naar buiten te krijgen. Om het vuur te blussen moest de brandweer een deel van het plafond slopen. Na een half uur konden de bezoekers hun jas weer ophalen en in een andere club verder feesten.



