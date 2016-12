Uitslaande woningbrand Verlengde Singelstraat in Delft

De vlammen waren door het rolluik heen te zien. (Foto: Marofer)

DELFT - In een huis aan de Verlengde Singelstraat in Delft woedde in de nacht van maandag op dinsdag brand. Het vuur woedde op de eerste verdieping. De vlammen waren door het rolluik heen te zien.

De hulpdiensten werden massaal opgeroepen. Hoe het vuur kon ontstaan, is niet bekend. De brandweer is het huis binnengegaan en heeft het vuur geblust. Voor zover bekend was er tijdens het uitbreken van de brand niemand aanwezig in de woning.



