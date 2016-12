Meeste klachten huur-enquête Omroep West gaan over vocht, schimmel en slechte isolatie

DEN HAAG - Vocht, schimmel en slechte isolatie. Dat zijn de meest gehoorde klachten die bij Omroep West zijn binnengekomen tijdens de huur-enquête. In twee weken tijd vulden in onze regio bijna negenhonderd mensen de vragenlijst in.

De enquête volgde op klachten die eerder binnenkwamen bij het schimmelmeldpunt van Omroep West. De drie grote woningcorporaties in Den Haag - Vestia, Staedion en Haag Wonen - beloofden in mei al de klachten over schimmel in hun woningen serieus te nemen en de problemen te willen oplossen.De klachten kwamen voornamelijk uit Den Haag, maar ook uit Gouda, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Delft, Leiden, De Lier en Naaldwijk. Volgens het RIVM kampen in heel Nederland ongeveer een half miljoen woningen met de problematiek, vooral huizen die gebouwd zijn vóór 1992.Vestia, Staedion en Haag Wonen beloofden samen met de GGD huurders via een voorlichtingscampagne te informeren hoe ze het binnenklimaat van hun woning kunnen verbeteren. Tijdens bewonersavonden kregen huurders praktische tips over hoe ze hun huis beter kunnen ventileren.