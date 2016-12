Huurders geven verhuurder 6,3: vocht en schimmel grootste probleem

DEN HAAG - Mensen in deze regio met een huurhuis zijn redelijk positief over de verhuurder van hun woning. Twee weken lang stond op deze website een enquête waarin je kon aangeven hoe de staat van jouw huis is. Het gemiddelde cijfer dat hier uitkomt is een 6,33.

De best presterende verhuurder is Rondom Wonen, een verhuurder die voornamelijk actief is in Pijnacker en Nootdorp. Die woningcorporatie scoort een 7,36 onder de veertien huurders die het formulier hebben ingevuld. Rijnhart Wonen en Vesteda doen het minder. Zij scoren gemiddeld een 5,4 en 5,0. Geen voldoende dus, maar het gaat bij Rijnhart Wonen om slechts tien ingevulde formulieren. Bij Vesteda zijn dat er veertien.De grotere verhuurders in onze regio scoren wel boven de 5,5. Vestia krijgt een 6,1 onder 123 huurders die de vragenlijst invulden, Staedion een 6,55 onder 105 huurders en HaagWonen een 5,93 onder 59 huurders. In totaal vulden 863 mensen in onze regio de vragenlijst in.Veel voldoendes dus, maar dit wil niet zeggen dat er geen mensen met problemen zijn. Zoals Natasja van der Wal, een bewoonster van de Pinksterbloem in Leiderdorp. 'Vocht, schimmel, tocht, het is gehorig en er is veel achterstallig onderhoud', zegt ze. Ze is niet de enige. Als er klachten zijn, gaan die vaak over isolatie, vocht en daardoor schimmel.Verhuurder Rijnhart Wonen weet van de problemen in Leiderdorp. 'Op een gegeven moment is de levensduur van een complex beëindigd. Er komt een moment waarop wij zeggen van: nu moet er meer gebeuren. Dat moment is nu bereikt.' De organisatie beslist in maart wat er gaat gebeuren. Renoveren, of slopen.Volgens de landelijke vereniging van woningcorporaties Aedes komen er betere tijden aan voor huurders. Volgens Aedes gaat het beter met de meeste woningcorporaties, waardoor er meer financiële ruimte is voor onderhoud en verbetering. Zoals de aanleg van nieuwe centrale verwarming, isolatie en dubbel glas. Aedes bevestigt dit tegenover de NOS.Uit een onderzoeksrapport in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de geplande uitgaven voor verbeteringen stijgen van 1,1 miljard vorig jaar naar 1,6 miljard in dit jaar. Volgend jaar komt dit bedrag uit op 1,9 miljard. Daarna zakken de uitgaven terug tot circa 1,4 miljard euro per jaar.