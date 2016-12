'Eerstehulpdienst LUMC Leiden wordt verbeterd na onvoldoendes'

LEIDEN - De eerstehulpdienst van het Leids Universitair Medisch Centrum is verbeterd en wordt binnenkort ook verbouwd. Dat meldt het Leidsch Dagblad.

Volgens de krant gebeurt dit naar aanleiding van een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarin scoort de eerstehulpdienst een 'substantieel aantal onvoldoendes'.De inspectiedienst bracht afgelopen zomer een onaangekondigd bezoek aan het hospitaal en sprak enkele betrokkenen. In het rapport dat naar aanleiding van dit bezoek werd opgesteld, staat onder meer dat ’de afdeling spoedeisende hulp van het LUMC op de getoetste onderdelen niet voldoet aan de voorwaarden van goede zorg’. Het gaat volgens het Leidsch Dagblad hoofdzakelijk over reglementen, protocollen en dossiers die niet aanwezig bleken te zijn of alleen in een verouderde versie.Het ziekenhuis laat in het Leidsch Dagblad weten dat het LUMC 'direct in actie is gekomen om verbetermaatregelen te treffen'. Zo zijn protocollen vernieuwd, beter op elkaar afgestemd en beter vindbaar.’Plannen voor een verbouwing van de eerstehulpdienst zijn er voor komend jaar.