Weerjaaroverzicht 2016: extreem nat in lente en heet in september

REGIO - Enorme hoosbuien in juni en enorme hitte in september, 2016 was meteorologisch gezien een bijzonder jaar. Onze weerman Huub Mizee blikt per maand terug op het opmerkelijke weerjaar 2016.

Met een zuidwestelijke stroming werd op maandag 25 januari extreem zachte lucht vanuit de subtropen aangevoerd. Bij veel zon liep de temperatuur op veel plaatsen tot, voor januari, recordhoge waarde op. Zo werd er op de meetpost Valkenburg bij Katwijk 14,3° gemeten. De maand als geheel was op veel plaatsen bijzonder nat.De eerste dag van de maand was bijzonder zacht met een gemiddelde temperatuur van 11,3°. Dat is de normale van waarde voor begin mei. Ook de rest van februari verliep te nat en de temperatuur lag boven normale waarden.In maart viel het einde van de maand op. Op Tweede Paasdag bepaalde een actieve stormdepressie boven de Noordzee ons weer. Langs de kust hadden we met een stormachtige zuidwestenwind te maken van kracht 8 . Bij Hoek van Holland werd een zware windstoot van 103 km/uur gemeten.Op 13 april kreeg een groot deel van onze regio te maken met zware onweersbuien. Het leverderde zelfs een windhoos op . Eind april hadden we te maken met veel te koud weer. Daarnaast kwamen er veel buien voor met hagel, onweer en zelfs natte sneeuw. De korrelhagel die soms bij de buien voorkwam, heeft bij kwetsbare plantjes en bloemen nogal wat schade aangericht, met name bij tuincentra.Mei was in het algemeen een zeer warme maand. Het was bijzonder zonnig, overwegend droog en de temperatuur kwam vanaf 6 mei ruim boven de 20° te liggen. Tot en met 12 mei werden op Schiphol al 5 zomerse dagen genoteerd. Vanaf 13 mei werd het weer flink kouder. In de avond van 30 mei kwamen zware regen- en onweersbuien vanuit het oosten de regio binnen met plaatselijk wateroverlast in de omgeving van Gouda, Boskoop en Alphen aan den Rijn. In Boskoop viel die dag 29 mm Juni was vrij warm, zeer nat en nogal somber. Vanaf 22 juni werd het nog even behoorlijk warm met zomerse temperaturen. Op 23 juni viel er op veel plaatsen in korte tijd overvloedige neerslag. In de ochtend was er op verschillende plaatsen sprake van wolkbreuken waarbij in Kijkduin maar liefst 65 mm neerslag viel (65 liter per vierkante meter). Het zorgde voor enorme wateroverlast Juli liet een nogal wisselend weerbeeld te zien. Vanaf 15 juli werd het geleidelijk warmer doordat er met een zuidoostelijke stroming steeds warmere lucht uit Zuid-Europa werd aangevoerd. Dat resulteerde op 20 juli in een maximumtemperatuur van 33,0° op Schiphol. Dat was ook de hoogste temperatuur in onze omgeving die dit jaar gemeten is.Ook augustus was vrij warm, maar verliep vooral in de eerste helft nogal wisselvallig. In de nacht van 19 op 20 augustus passeerde een koufront met een aantal actieve buien. Op Schiphol viel 26,9 mm. In de laatste tien dagen van de maand hadden we veelal met warm tot zeer warm zomerweer te maken. Deze tien dagen waren met een gemiddelde (dag- en nacht)temperatuur van 20,0 graden dan ook recordwarm.September was een zeer bijzondere maand. Nooit eerder was het zo laat in het jaar zo heet. In totaal hadden we twee dagen met temperaturen van meer dan 30 graden. Op 14 september werd het zelfs 31 graden. Zo'n hoge temperatuur werd nooit eerder in september gemeten .Tot slot staat de maand op nummer 2 in de top tien van zonnigste septembermaanden. Alleen september 2003 was met 205 uren nog zonniger.Oktober was een vrij koude maand. Halverwege de maand werd er met een zuidelijke wind tijdelijk zachtere lucht aangevoerd. Zo werd het op 16 oktober bij Hoek van Holland en Rotterdam-The Hague Airport 19,9°. Vervolgens werd het naar het einde van de maand opnieuw tijdelijk zachter waarbij tijdens het slot van de maand fraai najaarsweer was.Ook november was koud. Het was verder een natte, maar ook zonnige maand. Op 20 november kregen we met een heuse herfststorm te maken. Een actieve depressie trok langs onze westkust naar het noordoosten waardoor wij aan zee een zuiderstorm van kracht 9 te verduren kregen (buitengaats zelfs 10 Beaufort).Het begin van de derde decade was het nog zacht waarbij de temperatuur overdag boven de 10° uitkwam. De laatste week van de maand werd het geleidelijk kouder met op de 29zelfs matige vorst in de nacht en ochtend. Het was de koudste herfstnacht van deze eeuw In december overheerste het zachte weer. In het begin van de maand kwamen er wel een aantal nachten met lichte vorst voor, daarna werd het zachter waarbij het kwik overdag soms boven de 10° uitkwam. Van 8 t/m 17 december was het nogal somber waarbij we soma dagenlang de zon niet zagen. Tijdens de Kerst was er nogal wat wind, maar werd het met een temperatuur van zo’n 12° wel zeer zacht. Dat is echter geen record geweest. Vorig jaar werd het 14 tot 15°.