Gehandicapten met elektrische rolstoel hoogstwaarschijnlijk weer mee in HTM-bus

Foto: ANP

DEN HAAG - Gehandicapten die zijn aangewezen op een elektrische rolstoel mogen in 2017 hoogstwaarschijnlijk weer mee in de Haagse stadsbus. HTM onderzoekt of anti-slipmatten, die de zware rolstoelen op hun plaats moet houden, veilig genoeg zijn.





Wanneer de matten in de bussen worden geplaatst is niet bekend. Er moet namelijk nog worden beslist wie het gaat betalen. De HTM probeert te kosten te verhalen bij de Metropoolregio.



Al ruim een jaar kunnen gebruikers van een elektrische rolstoel geen gebruik meer maken van de stadsbus. Het besluit leidde tot flink wat onrust bij politieke partijen in de Haagse gemeenteraad.

