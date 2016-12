Man die in Gouda onder trein kwam is overleden

GOUDA - De man die maandagavond bekneld raakte onder een trein in Gouda, is overleden. Dat laat de politie weten.

De 76-jarige Gouwenaar kwam rond 21.15 uur onder een trein terecht. De toedracht wordt nog onderzocht. Toen de hulpdiensten aankwamen was de man nog aanspreekbaar. Hij is later in het ziekenhuis overleden.Het treinverkeer was door de beknelling enige tijd gestremd . Aan het eind van de avond was alles weer op gang.