Zes mensen uitgebuit in wasserij, man uit Leiden opgepakt

Een wasmachine. Foto: ANP

LEIDEN - Justitie heeft een inval gedaan in een wasserij, een bedrijfspand en twee huizen in Leiden en Amsterdam. De inspectie vermoedde dat er mensen werden uitgebuit in de wasserij. Er waren zes personeelsleden aanwezig, die onder slechte omstandigheden moesten werken.





De drie leidinggevenden - een man van 48 uit Leiden, een man van 45 uit Haarlem en een man van 38 jaar uit Amsterdam - zijn aangehouden. Ze zijn inmiddels voorgeleid en twee van hen blijven nog zeker 14 dagen vast zitten. Justitie heeft ook administratie in beslag genomen.



Twee vluchtelingen



Hoe het met de medewerkers gaat, is onbekend. Twee van de zes waren vluchtelingen.



