De sportredactie blikt terug op 2016: mooi divers lijstje van Haniff Harharah

DEN HAAG - Het EK voetbal, de Tour de France, de Olympische Spelen. Noem het maar op. 2016 was een heel mooi sportjaar. In deze laatste dagen van het jaar blikt de sportredactie van Omroep West terug op een aantal mooie en ontroerende momenten. Vandaag is het de beurt aan Haniff Harharah.

Paspoort:

Haniff HarharahAlphen aan den Rijn30redacteur/verslaggevervoetbal en Formule 1mooiste doelpunt op een zaalvoetbaltoernooi in 2012 (sleep à la Nwankwo Kanu Dafne Schippers wordt wederom wereldkampioen, meer F1-zeges voor Max Verstappen en een ongekende ontknoping van het voetbalseizoen in de Derde DivisieNiet voor niets heeft de hele hockeywereld hem het stempel ‘supertalent’ gegeven. Zijn olympisch debuut bekroonde de Leiderdorper met een doelpunt op het hoogst denkbare podium. Enkele maanden eerder gaf hij nog een aandoenlijk interview aan collega Herman Nanninga. Over het vaderlijk advies van papa: ‘Doe je wel voorzichtig?’Zijn kortstondige comeback bij Ajax verliep relatief in de anonimiteit. Dat gold bepaald niet voor het grootse eerbetoon dat hij voorafgaand aan de Klassieker tegen Feyenoord kreeg. Van de Alphense amateurvereniging ARC tot een WK-finale met het Nederlands elftal; dan kun je gerust spreken van een droomcarrière.Het is voor elke basketballer zo’n beetje het summum: scoren in de zoemer. Mohamed Kherrazi deed het op een bijzonder moment, namelijk in de nationale bekerfinale. Helaas voor hem besloot de scheidsrechter dat zijn schot nét buiten de tijd was gelost en dus liep Zorg en Zekerheid Leiden de felbegeerde bokaal mis…