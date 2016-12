Advocaat overleden Noordwijker (23) in St. Tropez: 'Snel resultaat in zaak fataal bootongeluk'

Noordwijk - Advocaat Sébas Diekstra hoopt binnen drie maanden meer te weten over de dood van Niels van der Ploeg uit Noordwijk. Nabestaanden twijfelen aan het onderzoek door de Franse politie. 'Het is geen beschuldiging', zegt Diekstra, 'Ze willen gewoon zekerheid.'

Niels van der Ploeg (23) kwam op 19 september vorig jaar om het leven na een avond stappen in Saint Tropez met twee vrienden. Van der Ploeg en een andere vriend sloegen bij een aanvaring met een ankerketting overboord.Volgens Diekstra heeft de Franse politie het onderzoek niet volledig uitgevoerd . 'Er zijn heel simpele opsporingshandelingen niet verricht', zegt hij. 'Ze hebben bijvoorbeeld niet de vingerafdrukken genomen van het roer. Nu weten we niet wie er aan het roer heeft gestaan.'De Franse politie denkt dat het de vriend van Van der Ploeg was die ook is overleden. Die had het dodemanskoord om zijn pols. 'Maar je staat in zo'n boot min of meer naast elkaar', zegt Diekstra, 'Het is helemaal niet ondenkbaar dat ze het roer hebben overgegeven zonder ook helemaal dat koordje over te dragen.'De derde vriend heeft de klap waarschijnlijk zien aankomen en heeft het overleefd door plat op de bodem van de boot te duiken. Niels van der Ploeg heeft mogelijk een klap tegen zijn hoofd gehad van het anker, de andere vriend vloog ook overboord. 'De ouders willen gewoon uitsluiten dat er nog andere scenario's mogelijk zijn.''Een groep experts gaat nu kijken wat we nog kunnen doen', zegt Diekstra. 'Bijvoorbeeld een patholoog, forensisch experts en oud-rechercheurs. Dan kunnen we toetsen of de aannames van de Franse politie kunnen kloppen.''Er gaan bijvoorbeeld medisch experts kijken naar het letsel', aldus Diekstra. 'Om te zien of dat inderdaad door een klap van het anker kan komen.' De advocaat hoopt dat de resultaten over drie maanden bekend zijn. Dan wordt gekeken naar vervolgstappen.