Kitesurfer alsnog overleden na reddingsactie voor kust van Scheveningen

De traumahelikopter op het strand van Scheveningen (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een kitesurfer die op Tweede Kerstdag in Scheveningen in de problemen kwam, is overleden. Dat laat de politie weten.





Op het strand is door omstanders geprobeerd de 52-jarige man uit Wassenaar nog te reanimeren, tot de politie kwam. Maar in de nacht is de kitesurfer overleden.



Wandelaars zagen maandagmiddag rond 14.15 uur een kite het strand op waaien. Niet ver uit de kust zagen ze het lichaam van een man. Vier wandelaars zijn toen de zee in gegaan om de kitesurfer eruit te halen.Op het strand is door omstanders geprobeerd de 52-jarige man uit Wassenaar nog te reanimeren, tot de politie kwam. Maar in de nacht is de kitesurfer overleden.