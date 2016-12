Eerste gipsvlucht geland op Rotterdam The Hague Airport

DEN HAAG - De eerste vlucht van het wintersportseizoen met Nederlandse vakantiegangers die op de piste gewond zijn geraakt, is dinsdag rond het middaguur aangekomen op Rotterdam The Hague Airport.

Volgens alarmcentrale SOS International, die de onfortuinlijke wintersporters namens verzekeraars repatrieert, had het vliegtuig vijf gewonden aan boord. Het gaat voornamelijk om mensen met knieletsel.Vorig jaar kwamen er tien wintersporters met de eerste gipsvlucht naar Rotterdam The Hague Airport.In totaal hielp de alarmcentrale vorig winterseizoen zo'n achthonderd wintersporters die tijdens hun vakantie gewond raakten. SOS International verwacht dit seizoen op ongeveer hetzelfde aantal uit te komen. 'Op het hoogtepunt van het wintersportseizoen, tijdens de voorjaarsvakantie, komen er vrijwel dagelijks een of meer gipsvluchten aan', vertelt een woordvoerder.Ook de ANWB Alarmcentrale heeft de afgelopen periode de eerste geblesseerde Nederlanders van dit wintersportseizoen bij moeten staan. Tot nu toe gaf de organisatie bijstand of advies aan 45 mensen. De ANWB verwacht gedurende het hele seizoen, net als de vorige wintersportperiode, rond de 1300 onfortuinlijke wintersporters te helpen.